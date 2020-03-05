Барнаул, , 08:05 — REGNUM В лесоохранное законодательство Алтайского края внесены поправки, запрещающие промышленные вырубки ленточных боров в так называемых «зонах особой охраны», определённых на территориях нескольких заказников краевого значения: «Алеусского», «Завьяловского», «Корниловского» и «Кулундинского».

Как сообщает «Общероссийской народный фронт» (ОНФ), таким образом, под защиту взяты уникальные участки экосистем, где обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Это черный аист, орел-могильник, орлан-белохвост, филин, несколько видов венериных башмачков, другие представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России.

«Реализованное правительством Алтайского края общественное предложение ОНФ позволило ещё четырем охраняемым природным территориям перейти из разряда «горячих точек» в разряд территорий покоя для дикой природы», — пояснил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.

По его словам, в аналогичных мерах нуждаются ещё три территории Алтайского края.