Белвью, США, , 06:57 — REGNUM Компания Valve не собирается заканчивать сериал Half-Life после выхода в продажу предстоящей игры Half-Life: Alyx. Об этом 5 марта сообщил журнал PC Gamer.

В интервью журналистам представитель компании Робин Уолкер дал понять, что Valve очень серьёзно относится к франшизе, которая в действительности много для неё значит. Он отметил, что воссоединение с игровой серией посредством разработки Alyx было для компании весьма полезным.

«Некоторые члены команды Half-Life: Alyx работают в Valve со времён Half-Life 2, а кто-то из них имел дело ещё с оригинальным Half-Life», — сказал Уолкер, добавив, что среди разработчиков игры есть и те, кто ранее не имел отошения к этим проектам.

«Многие из них, безусловно, надеются, что это не последний (Half-Life — ИА REGNUM). Мы абсолютно уверены, что Half-Life: Alyx — это наше возвращение к этому миру, а не его конец», — заявил представитель Valve.

Робин Уолкер также подчеркнул, что Half-Life: Alyx является полноценной игрой франшизы, как с точки зрения огромного количества контента, так и с точки зрения важности и содержательности её повествования относительно остальных частей серии.

Игра Half-Life: Alyx специально разрабатывалась для устройств виртуальной реальности. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Valve объявила о скором возвращении в продажу своей новой VR-гарнитуры Index. По мнению журнала PC Gamer устройство скоро вновь может пропасть из магазинов, поскольку компания не справляется со спросом на него.

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