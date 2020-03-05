Пекин, , 06:56 — REGNUM Страны, серьёзно пострадавшие из-за вспышки коронавируса COVID-19, могут рассчитывать на помощь Китая, заявил 5 марта журналистам заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

«Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация», — сказал китайский дипломат.

По его словам, власти Китая нацелены сотрудничество с другими государствами в области создания эффективной вакцины против коронавируса. При этом Пекин готов обеспечить полную прозрачность в ходе борьбы с заболеванием.

Читайте также: В Китае неуклонно продолжает расти доля излечившихся от нового коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов представить результаты испытаний «Лопинавира» против COVID-19