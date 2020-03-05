Москва, , 06:48 — REGNUM Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский иронично отнёсся к заявленному главой Сбербанка Германом Грефом построению математической модели распространения вируса. Он полагает, что Греф «хайпанул» на коронавирусе:

«Мол, будут две волны, и вообще мы составили математическую модель. Модель Греф может выкинуть в корзину, поскольку исходных данных явно недостаточно. Так, мы до конца не знаем, откуда вирус взялся, как он распространяется, как скоро изобретут вакцину и прочее.

Что касается волн, то тут интереснее. Греф решил станцевать вместе с мировым финансовым капиталом, усиленно поддувающим панику в своих, естественно, интересах. Коронавирус — прекрасный предлог охладить рынки, окешиться топ-менеджменту и, конечно, выиграть выборы. По схеме либо победителя этой заразы, либо «коней на переправе не меняют».

Беспроигрышный вариант. В любом случае Греф — паникёр и фейкомет, ничего научного в его словесных испражнениях нет. Значит, его можно привлекать как доморощенного фейкового ньюсмейкера. И ещё».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил о построении искусственным интеллектом банка трёх моделей распространения коронавируса в России. По его словам, это нужно для понимания того, как рынок будет реагировать на разные сценарии развития эпидемиологической обстановки.

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