Токио, , 06:21 — REGNUM Предстоящий ремейк игры Final Fantasy 7, который ожидают многие геймеры, получит новую боевую систему, которая будет использовать механику от другой игры популярной серии. Об этом 5 марта сообщил портал Screen Rant.

Выложенная в сеть демоверсия Final Fantasy 7 Remake дала понять, что её система боя будет гибридом между боем в реальном времени и пошаговым режимом. Издание отмечает, что создатели игры позаимствовали это решение из Final Fantasy 13, и тому есть причины.

Например, один из разработчиков предстоящего ремейка — Мотому Торияма был ведущим режиссёром во всех играх трилогии Final Fantasy 13.

Релиз Final Fantasy 7 Remake запланирован на 10 апреля 2020 года. Ранее в соцсети Twitter появился новый эмодзи, посвящённый этому проекту компании Square Enix.

Читайте ранее в этом сюжете: В Twitter появился новый эмодзи, посвящённый Final Fantasy 7 Remake