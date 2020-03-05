Барнаул, , 06:21 — REGNUM Увольнение замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Эксперт отмечает, что лично для него публикации и выступления Крайнего были не интересны.

«Для меня слово «наука» — это святое. Поэтому в молодости увлеченно занимался физиологией сердца, проводил эксперименты на сердцах лягушек, черепах, но в основном на сердцах собак. И в аспирантуре написал и защитил диссертацию на соискание кандидата медицинских наук. Диссертацию утвердили, и я увлеченно продолжал заниматься наукой, но уже диагностикой системы кровообращения у человека при пограничной артериальной гипертонии.

И для меня и моих коллег наука была смыслом жизни. Хотя ещё в советские времена сталкивался с тем, что некоторые «ученые», особенно в гуманитарных науках, ограничивались чисто формальными процедурами защиты диссертации. И такие горе-исследователи защищались, и они, как правило, были малоинтересны, поскольку сразу видно, что это не ученые, а просто карьеристы и им диссертация нужна для получения той или иной должности.

Становление рыночных отношений в 90-е годы ознаменовалось тем, что появились объявления: «Подготовлю дипломную работу (диссертацию)». И некоторые карьеристы пользовались услугами таких «писателей». А эти «писатели» не могли ничего делать, как переписывать чужие работы без ссылки на авторов цитат.

Но появился удивительный проект «Диссернет», который позволил сканировать тексты диссертаций и выявлять примитивное переписывание текстов без указания источника цитирования. И оказалось, что практически все чиновники и депутаты увлекались технологиями коммерческого переписывания чужих работ.

Однако искоренить подобные технологии оказалось сложно, так как это же, как правило, чиновники и депутаты. Были в свое время предложения отменить докторские диссертации и передать аттестацию ученых конкретным университетам. Но тем не менее этого не случилось и осталась «вертикаль», а она, как всегда, коррумпирована.

А то что касается упомянутого заместителя министра Крайнего, то он занимался организацией здравоохранения — наукой, которая была для меня близка, поскольку я как раз последнюю высшую категорию получал по этой специальности, и для меня публикации и выступления Краевого явно были не интересны и чувствовалось, что для него наука — это лишь ступень карьеры, и он писал не научные статьи, а публицистику», — отметил кандидат медицинских наук Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, увольнение замминистра здравоохранения Сергея Краевого последовало после того, как «Диссернет» обнаружил заимствования в научной работе. Согласно данным из опубликованной таблицы, основным методом заимствования и приспособления текста стала контекстная замена.

К примеру, «Западно-Сибирская железная дорога» в диссертации была заменена на «Московскую железную дорогу» или «Минздрав» был заменен на «Минздравсоцразвития». Как следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации, Краевой был освобожден от должности по собственной просьбе.

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