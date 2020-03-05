Кемерово, , 06:17 — REGNUM В Кемеровской области принимаются меры, чтобы не допустить завоза и распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения региона.

Так, с 27 января 2020 года организовано медицинское наблюдение за кузбассовцами, прибывшими из Китая, и гражданами КНР, прибывшими в регион. К сегодняшнему дню завершено медицинское наблюдение за 254 иностранцами. По состоянию на 3 марта, под наблюдением врачей остаются 37 человек, из них 27 человек — жители области, десять — граждане КНР.

Под медицинское наблюдение взяты 17 человек, прибывшие из Южной Кореи, и 11 человек, приехавшие из Италии.

Лабораторную диагностику на коронавирусную инфекцию в Кузбассе проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Уже обследовано 123 человека. Случаев коронавируса не выявлено.

В трёх вузах Кузбасса обучается 62 студента-гражданина КНР. По данным на 4 марта 2020 года, 56 студентов, выехавшие в КНР на каникулы, до 1 апреля 2020 года обучаются дистанционно.

В Кузбассе разработан план поэтапного развёртывания медицинских организаций при выявлении случаев заражения. Для массовой госпитализации больных предусмотрено дополнительное развертывания 1120 коек.