Ухань, Китай, , 06:08 — REGNUM В китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии нового коронавируса были классифицированы города и уезды по степени эпидемиологического риска, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Двадцать два города и уезда региона были охарактеризованы как зоны низкого риска эпидемии COVID-19, в то время как еще 17 были признаны зонами среднего риска и 37 — зонами высокого риска.

Города, уезды и округа, где не было выявлено ни одного нового случая заражения новым коронавирусом в течение последних 14 дней признаны зонами низкого риска. Там же, где случае заражения за указанный срок зарегистрировано не более 50 — зонами среднего риска, а если выше — высокого.