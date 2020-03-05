Иньчуань, Китай, , 06:03 — REGNUM Один из самых нищих городов Китая Сихайгу в Нинся-Хуйэском автономном районе Китая избавился от нищеты в еще четырех уездах и округах, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Это означает, что из девяти уездов и округов Сихайгу лишь только одному уезду предстоит преодолеть нищету, в то время как остальные уже это сделали, сообщили в местном департаменте развития и борьбы с бедностью. Еще четыре уезда были выведены из нищеты к концу 2019 года.

Борьба с нищетой в Сихайгу ведется на уездном, городском и региональном уровнях. Город преимущественно расположен в горной местности и считается «самым некомфортным местом для проживания людей» по версии ООН с 1970 года в связи с засухой и очень хрупкой экосистемой.

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