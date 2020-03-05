Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM Из Екатеринбурга в Казахстан депортирован сын русских переселенцев Владислав Ф. Об этом в соцсетях написала правозащитница Людмила Лукашёва.

Перед этим 29-летний гражданин несколько месяцев провёл в центре временного содержания иностранных граждан. Этому предшествовало то, что суд признал его виновным в нарушении режима пребывания на территории России и постановил оштрафовать его на две тысячи рублей и выдворить с территории страны. 4 марта выдворение состоялось. Как пишет Лукашёва, теперь он оказался на границе в Казахстане без денег и документов.

Известно, что Владислав Ф. родился в Казахстане, куда во времена СССР по распределению направили его родителей. После распада Союза его отец уехал в Россию, а за ним после смерти матери последовал и сын. Он собирался оформить российское гражданство, но потерял документы. Это стало основанием для решения об административном выдворении.

Отметим, ряд правозащитников считают, что в подобных случаях гражданин Казахстана Владислав Ф., которым его считают чиновники, является гражданином России по рождению. Они основываются на непрерывности российского гражданства начиная с 1917 года, с тех пор, когда империя стала республикой. Кстати, ранее суды Екатеринбурга и не только уже вынесли ряд решений в пользу соотечественников, которых чиновники называли иностранцами. После этого людям были вручены российские паспорта.