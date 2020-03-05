Гонконг, Китай, , 05:12 — REGNUM Жесткие меры китайских властей по противостоянию коронавирусу привели к снижению активности COVID-19 в Китае, но после этого в КНР возможна вторая волна эпидемии. Об этом заявил руководитель кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг, сообщает издание La Repubblica.

По словам Коулинга, вторая волна возможна сразу же после нормализации ситуации с первой.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным за 2 марта, в 27 провинциях Китая в течение 10 дней не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

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