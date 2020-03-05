Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Новая компания Ziggurat Interactive из США планрует вернуть к жизни в формате цифровых копий и ремастеров (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) множество старых классических игр. Об этом 4 марта сообщил портал The Gamer.

https://twitter.com/dsmart/status/1234875093781798912

Отмечается, что некоторые из этих проектов были выпущены в 80-х годах XX века. В планах компании числится возрождение таких игр, как Deadly Dozen, Gunstar Heroes, симулятор вертолёта Super Huey и Forbidden Forest, сейчас в её списке около 30 классических проектов. Студия также хочет выпускать сиквелы на основе франшиз и создавать собственные совершенно новые игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что цифровая версия ремастера классической игры «Утиные истории» (DuckTales) вновь появилась в Steam и других сервисах для ПК и консолей.

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