Москва, , 04:45 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России планирует изменить подходы к компенсации обязательных выплат по больничным листам, декретным и очередным отпускам, передают 5 марта «Известия» со ссылкой на законопроект ведомства.

Целью документа станет гарантированное получение гражданами всех страховых выплат из Фонда социального страхования (ФСС), а не за счёт работодателей. Предполагается, что такая схема заработает уже в 2021 году, при этом она будет обладать рядом преимуществ.

К примеру, работник будет получать гарантированные выплаты вне зависимости от того, есть ли необходимые средства у работодателя.

«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан», — пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее в России начали действовать новые правила ухода в отпуск. В частности, работники получили возможность подавать заявления на отпуск или увольнение работодателю не лично, а путём отправки на электронную почту.

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