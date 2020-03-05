Новосибирск, 5 марта 2020, 04:43 — REGNUM Авиакомпания S7 Airlines с 1 июня 2020 года запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью.
Полеты будут выполняться три раза в неделю: понедельник, среда и пятница.
«Новые прямые регулярные рейсы позволят путешественникам из Новосибирска самостоятельно планировать отпуск, выбирая удобные даты и продолжительности поездки», — прокомментировали в авиакомпании.
Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320neo.
Билеты на 1 июня в один конец обойдётся новосибирскому пассажиру в 22 463 рубля по тарифу «Эконом базовый». Билет на 3 июня по тому же тарифу будет на 6 тысяч дешевле.