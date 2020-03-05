Сингапур, , 04:41 — REGNUM Власти Сингапура подтвердили выявление коронавируса нового типа у пассажира, прилетевшего из Турции, сообщает пресс-служба сингапурского минтранса.

«Министерство здравоохранения поздно вечером в среду подтвердило, что тест одного из пассажиров TK54 дал положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства проверяют всех, кто мог находиться с зараженным в самолете. Отмечается, что в настоящее время не было выявлено случаев заболевания COVID-19 на территории Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта власти Сингапура ввели запрет на въезд в страну иностранным гражданам, посещавшим за последние две недели Южную Корею. Отметим, в самом Сингапуре в настоящее время выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом нового типа.