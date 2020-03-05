Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Игрок Destiny 2 смог по музыке из трейлера нового сезона Season of the Worthy вычислить скорострельность нового оружия Tommy's Matchbook. Об этом 5 марта сообщил портал Screen Rant.

Пользователь форума Reddit под ником BingoFlex заявил, что показатель скорострельности Tommy может составлять около 900 выстрелов в минуту. Он обратил внимание на время в районе 1 минуты и 30 секунд после начала трейлера.

«Музыка […] играет со скоростью около 112 ударов в минуту, — объяснил геймер, — вы можете услышать стрельбу из Tommy's Matchbook со скоростью 8 выстрелов в такт музыки. Если подсчитать, то получается где-то 900 выстрелов в минуту».

Геймплейный трейлер Destiny 2: Season of the Worthy был опубликован 3 марта 2020 года. Новый сезон в игре стартует 10 марта.

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