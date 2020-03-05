Афины , , 04:34 — REGNUM Экстренные меры в виде закрытия образовательных и культурных учреждений в трех префектурах — Ахайя, Илия и Закинтос — вводят греческие власти из-за распространения коронавируса на территории страны, 4 марта сообщается на сайте министерства здравоохранения Греции.

Ограничения продлятся два дня — 5 и 6 марта. Закрытыми окажутся школы, музеи и археологические памятники, театры и кинотеатры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в Греции было выявлено 9 случаев заражения COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции подтвержден девятый случай заболевания коронавирусом