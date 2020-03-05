Сеул, , 04:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее было подтверждено еще 438 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что двое среди новых пациентов — военнослужащие США. Также от коронавируса скончались три человека. Таким образом число погибших из-за COVID-19 в Южной Корее достигло 35 человек. Общее число зараженных — 5 766 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее были выявлены два новых случая заболевания коронавирусом среди американских военнослужащих. Таким образом в стране уже шестеро военнослужащих США заражены COVID-19.

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