Пекин, , 04:23 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умер 31 человек, а общее число жертв достигло 3 012 человек. Об этом 5 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число случаев заражения за сутки увеличилось на 139 и достигло 80 409 человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 189 и достигло 52 045 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующий период в КНР было зарегистрировано 119 новых случаев заболевания и 38 летальных исходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае от коронавируса скончались почти 3000 человек