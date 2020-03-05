Сакраменто, США, , 04:15 — REGNUM Американский штат Калифорния вводит режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом на пресс-конференции.

Он заявил, что в настоящее время в штате выявлено 53 случая заболевания COVID-19. Ньюсом добавил, что эта ситуация вынуждает его ввести режим ЧС, чтобы получить из федерального бюджета средства на борьбу с заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой коронавируса. Ожидается, что уже 5 марта этот документ будет одобрен Сенатом и пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

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