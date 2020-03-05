Мехико, , 03:58 — REGNUM Два комитета верхней палаты (сенаторов) парламента Мексики 4 марта одобрили законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения. Об этом сообщается в официальном Twitter палаты.

Предполагается, что верхняя палата обсудит законопроект на своём пленарном заседании на следующей неделе, после чего, в случае одобрения, его рассмотрит палата депутатов. В числе прочих новаций, законопроект разрешает выращивание небольших объемов конопли для личных целей, а также позволяет иметь при себе не до 5 граммов наркотика, как сейчас, а до 28 граммов.

Напомним, в 2015 году Верховный суд Мексики признал абсолютный запрет на использование марихуаны неконституционным. С 2017 году в стране проводится декриминализация употребления марихуаны, а также мака в медицинских целях.

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