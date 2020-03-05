Пекин, , 03:43 — REGNUM Китай переселил 9,3 млн бедняков в более подходящие для жизни районы по всей стране за прошедшие четыре года, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Среди них 9,2 млн человек были выведены из нищеты, отметили в Национальной комиссии развития и реформы КНР. Китай планирует переселить почти 10 млн бедняков, проживающих в неподходящих для этого условиях за время 13-го пятилетнего плана (2016 — 2020) в рамках правительственных усилий по борьбе с бедностью до 2020 года.

Так, уже в 22 регионах страны уровня провинций было построено свыше 2,6 млн жилых помещений и домов для переселенцев. Некоторые из них сумели вырваться из нищеты благодаря наличию работы вблизи их новых домов. Комиссия также призывает местные власти надлежащим образом исполнять все поручения и помогать переселенцам в трудоустройстве.