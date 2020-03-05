Ухань, Китай, , 03:16 — REGNUM Новый коронавирус COVID-19 в целом менее опасен, чем вирус SARS (атипичная пневмония), однако он более заразен, отметил китайский эксперт, передает 4 февраля агентство Синьхуа.

Уровень смертности от COVID-19 в эпицентре эпидемии китайской провинции Хубэй составил от 3 до 4 процентов и менее одного процента за ее пределами, сообщил эксперт в области респираторных заболеваний Цао Бинь во время пресс-конференции в столице Хубэя городе Ухане. Смертность от SARS же превышала 10%.

Основываясь на задокументированных случаях, были сделаны выводы, что COVID-19 распространился намного более широко по всему миру. Зараженные новым коронавирусом в среднем, оказались более старшего возраста, нежели заразившиеся SARS во время эпидемии 2002 года, отметил вице-президент Первого госпиталя университета Пекина Ли Хайчао.