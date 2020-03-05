Сантьяго, , 03:13 — REGNUM Третий случай заболевания COVID-19 был подтвержден в Чили, сообщает пресс-служба чилийского миндзрава.

Сообщается, что зараженный оказался мужчина 56 лет, который незадолго до этого посещал Европу, в том числе и север Италии. Его состояние оценивается как нормальное, в настоящее время пациент находится на карантине дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Чили выявили первый случай заболевания COVID-19. Заболевшим оказался житель города Талька, который недавно посещал Сингапур. Его состояние оценивалось как стабильное.

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