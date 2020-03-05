Ланьчжоу, Китай, , 03:07 — REGNUM В общей сложности 146 граждан Китая, вернувшихся из Ирана в страну, находятся под медицинским наблюдением в госпитале столицы провинции Ганьсу города Ланьчжоу, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Китайские граждане были доставлены в страну из Ирана рейсом авиакомпании China Southern Airlines, который приземлился в Международном аэропорту «Чжоушань» города Ланьчжоу в 14:00 по Пекину. Немедленно была собрана медицинская группа из нескольких госпиталей, которая будет заниматься с вновь прибывшими.

Все пассажиры находятся в отдельных палатах госпиталя, где подготовлено почти 500 коек с независимыми санузлами и базовой инфраструктурой в каждой комнате. Как сообщало ИА REGNUM, в Китае выявлено 75 человек, прибывших из-за рубежа, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

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