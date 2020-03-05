Венеция, Италия, , 03:03 — REGNUM Решение перенести на три месяца открытие 17-й архитектурной выставки в Венеции приняла дирекция Венецианской биеннале в связи ситуацией с коронавирусом в Италии, 4 марта сообщается на ее сайте.

Открытие мероприятия отложили с 23 мая на 29 августа. Выставка будет предварять Венецианский кинофестиваль и продлится до конца ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта итальянские власти решили закрыть все образовательные учреждения страны в связи с эпидемией COVID-19.

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