Пекин, , 02:57 — REGNUM Члены Компартии Китая пожертвовали на борьбу с коронавирусом в общей сложности 4,73 млрд юаней (около $683 млн), сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Всего же в сборе пожертвований приняли участие 41,28 млн членов Коммунистической партии Китая (КПК) по всей стране. Кампания сбора пожертвований в рядах членов КПК длилась в течение четырех недель и это еще не предел, поскольку никто ее сворачивать пока не собирается.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 200 тыс. волонтеров из Шанхая приняли участие в борьбе с эпидемией нового коронавируса в Китае.

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