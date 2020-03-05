Ухань, Китай, 5 марта 2020, 02:47 — REGNUM Клинические испытания лекарств против нового коронавируса (COVID-19) проходят гладко, и Китай готов представить результаты всему миру, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.
Испытания «Лопинавира» — лекарства против ВИЧ — были завершены, и китайские эксперты уже передали результаты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на обработку, в связи с чем международное сообщество получит результаты уже очень скоро, сообщил эксперт в области инфекционных заболеваний Цао Бинь во время пресс-конференции в Ухане.
Как сообщало ИА REGNUM, еще в конце февраля текущего года китайские ученые обнаружили три противовирусных препарата, которые демонстрируют эффективность в борьбе с коронавирусом нового типа. Позже были выявлены и другие. С тех пор они проходят клинические испытания.
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