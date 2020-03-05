Маунтин-Вью, США, , 02:33 — REGNUM Глава Stadia Games and Entertainment Джейд Рэймонд сообщила, что вторая студия этого подразделения Google будет открыта в городе Плайя Виста (штат Калифорния, США). Об этом 5 марта сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что новую студию возглавит Шеннон Студстил, которая ранее была руководителем Sony Santa Monica, разрабатывавшей игру God of War. Пока нет информации о том, чем имено будет заниматься новая компания, однако Рэймонд сообщила, что руководство Stadia Games and Entertainment прислушивается к предложениям геймеров и планирует использовать особенности Stadia при создании новых продуктов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что у Stadia появится бесплатная пробная версия. К подобному выводу пришли датамайнеры (люди, занимающиеся поиском информации в сети и её анализом), исследовавшие программный код очередного обновления игрового облачного потокового сервиса.

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