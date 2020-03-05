Цзинань, Китай, , 02:33 — REGNUM Одиннадцать человек находятся под следствием в провинции Шаньдун на востоке Китая по случаю вспышки нового коронавируса в тюрьме Жэньчэн города Цзинина, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

По данным местного дисциплинарного надзорного ведомства, бывший глава департамента юстиции и тюремной администрации провинции Се Вэйцзюнь наряду с еще 10 людьми находятся под следствием в связи со вспышкой нового коронавируса в тюрьме, к которой привели серьезные нарушения закона и дисциплины.

Трое судебных чиновников также находятся под следствием в связи с халатностью, в то время как сотрудники тюрьмы находятся под следствием за преступления на почве нарушения правил профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями на территории исправительного заведения.

Комиссия по политическим и правовым вопросам ЦК Компартии Китая направила в Шаньдун специальную рабочую группу, которая должна провести всестороннее расследование после того, как 200 заболевших коронавирусной пневмонией было выявлено в тюрьме.