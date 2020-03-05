Белвью, США, , 02:19 — REGNUM VR-ганитуры Valve Index вновь появятся в продаже 9 марта 2020 года. Об этом 5 марта сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что, к сожалению, эти гарнитуры вряд ли долго будут оставаться в наличии в магазинах, поскольку последние несколько месяцев Valve явно не справлялась со спросом на них. Например, в январе 2020 года, после анонса игры Half-Life: Alyx, устройство вообще пропало из продажи, причем, это произошло до того, как проблема коронавируса повлияла на его производство.

Как бы то ни было, Valve заявила, что 9 марта 2020 года (т.е. до релиза Half-Life: Alyx) VR-гарнитуры вновь появятся в продаже и «в ближайшие месяцы» объем их поставок вырастет.

Релиз игры Half-Life: Alyx, основанной на технологиях виртуальной реальности, запланирован на 23 марта 2020 года. 3 марта 2020 года Valve выпустила три новых видео, демонстрирующих геймплей.

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