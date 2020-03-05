Пекин, , 02:16 — REGNUM Китай предупреждает о передаче нового коронавируса через аэрозоль или контакт с окружающей средой, содержащей биологические материалы зараженных, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Согласно последней схеме диагностики и лечения нового коронавируса, которая была выпущена в Китае 3 марта, новый коронавирус COVID-19 может содержаться в экскрементах и моче пациентов с подтвержденным диагнозом. В связи с этим, необходимо избегать подобного контакта.

Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся новым коронавирусом по всему миру помимо Китая продолжает неуклонно расти и уже перевалило на 12 тыс. человек. В Китае число заразившихся превысило 80 тыс. человек.