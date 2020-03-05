Берлин, , 02:11 — REGNUM Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и ее дочерние компании выведут из эксплуатацию 150 самолетов из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в компании.

«Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств», — заявил он.

Отмечается, что Lufthansa, а также Austrian Airlines, SWISS и Brussels Airlines выведут 125 ближне‑ и среднемагистральных самолета и 25 дальнемагистральных. Общий авиапарк компании насчитывает 770 бортов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Lufthansa отменила все рейсы в Италию не неопределенный срок из-за вспышки заболеваний коронавирусом нового типа. В частности, авиаперевозчик не будет выполнять рейсы в Милан, Рим, Турин, Венецию и другие города.

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