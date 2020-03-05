Наньнин, Китай, , 02:08 — REGNUM Между городом Наньнином, столицей Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая и столицей Таиланда Бангкоком будут запущены дополнительные авиарейсы, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Как сообщили в авиакомпании GX Airlines, новый рейс в обе стороны поначалу будет обслуживаться ежедневно, а затем число рейсов будет увеличено до двух в день. В Guangxi Airport Group отметили, что пока для этого не хватает ресурсов и персонала на фоне стремительного роста обменов между Китаем и странами АСЕАН и эпидемии нового коронавируса.

В авиакомпании заявили, что уже было перевезено 9,5 тонн материалов для профилактики и борьбы с новым коронавирусом между Наньнином и Бангкоком.

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