Пекин, , 01:54 — REGNUM Таможня Китая зафиксировала 6728 въехавших в страну туристов с симптомами болезней, сообщили 4 марта в Главном управлении таможни КНР.

Среди них у 779 человек имеется подозрение на заражение новым коронавирусом COVID-19 и еще у 75 человек диагноз был подтверждён. Только за 3 марта таможня зафиксировала 227 въезжающих в страну путешественников с явными симптомами болезни. У пятерых позже был выявлен коронавирус. Четыре случая приходятся на Шанхай и один — на Пекин.

Множество стран за последнее время отчитались о стремительном росте числа подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Таможня Китая приняла меры сдерживания инфекции за последние несколько недель, включая дезинфекцию всех приезжающих транспортных средств и проведение скрининга состояния здоровья всех приезжих.

Читайте развитие сюжета: Всего 146 прибывших из Ирана отправлены на карантин в центральном Китае