Дублин, , 01:53 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19 на территории Ирландии подтвердили власти государства, 4 марта передает телеканал RTE, ссылаясь на данные главврача ирландского минздрава Тони Холохэна.

Общее количество заболевших на территории страны составляет шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в Великобритании зарегистрировано 85 человек с коронавирусной инфекцией.

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