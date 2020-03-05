Шанхай, Китай, , 01:48 — REGNUM Более 206 900 добровольцев из Шанхая приняли участие в борьбе с эпидемией нового коронавируса, сообщили 4 марта в Шанхайской волонтерской ассоциации.

Для оказания помощи шанхайским ведомствам по профилактике и контролю за эпидемией коронавируса 28 января властями города была выдвинута инициатива привлекать волонтеров. С тех пор сотни тысяч граждан приняли участие в более чем 6780 программах по профилактике эпидемии, суммарно наработав в таком качестве 8,37 млн часов.

Доля волонтеров в возрасте от 36 до 60 лет составляет 45% от общего их числа, в то время как добровольцев старше 60% насчитывается около 38%. В частности, они помогают измерять температуру тела пациентов, закупать материалы для борьбы с эпидемией, доставлять пищу и дезинфицировать общественные места.

Они работают на автомагистралях, железнодорожных вокзалах и станциях, занимаются регистрацией информации о пассажирах, поддерживают порядок и предлагают услуги переводчиков с разных языков. Они также помогают оказывать психологические консультации через интернет.

Читайте развитие сюжета: Члены Компартии Китая пожертвовали на борьбу с коронавирусом $683 млн