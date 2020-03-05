Олбани, США, , 01:38 — REGNUM Значительный рост случаев заражения коронавирусом COVID-19 ожидает американский штат Нью-Йорк в ближайшее время, заявил губернатор региона Эндрю Куомо 4 марта в ходе пресс-конференции.

По его словам, число инфицированных продолжит расти согласно математической закономерности, и штат столкнется с «десятками и десятками» новых пациентов с данным диагнозом. Куомо рассказал, что в течение этой недели регион смог проводить только 20−30 анализов на коронавирус в день. Губернатор надеется, что этот показатель вырастет до 1000.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Эндрю Куомо предупредил, что риск распространения коронавируса в американском штате Нью-Йорк является довольно высоким.

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