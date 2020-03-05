Копенгаген, , 01:33 — REGNUM Пять новых случаев заболевания COVID-19 были выявлены в Дании, таким образом общее число заболевших в стране достигло 15 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление датских властей.

Отмечается, что среди пяти новых случаев, один был зафиксирован на острове Фарё. При этом все зараженные коронавирусом нового типа недавно вернулись в Данию из северной Италии. Сейчас все заболевшие находятся на домашнем карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, еще неделю назад в Дании не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Все 15 случаев заболевания были зафиксированы лишь в период с 27 февраля по 4 марта.

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