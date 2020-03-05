Шанхай, Китай, , 01:33 — REGNUM Суд города центрального подчинения Шанхая в Китае приговорил одного человека к тюремному сроку за участие в онлайн-мошенничестве с материалами, необходимыми для борьбы с коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Минханского районного народного суда Шанхая, обвиняемому по фамилии Янь был вынесен приговор о тюремно заключении сроком на шесть с половиной лет. Кроме того, он также приговорен к штрафу в размере 50 тыс. юаней (почти $7200) за то, что он обманул жертву, притворившись торговцем лицевых масок.

Таким образом, данное дело стало первым в Шанхае, связанным с мошенничеством на фоне нехватки материалов для борьбы и профилактики коронавируса. В настоящее время власти Шанхая ужесточают надзор в этой сфере.

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