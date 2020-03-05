Москва, , 01:29 — REGNUM С 5 марта в связи с распространением коронавируса нового типа временно прекращается движение поездов № 17/18 по маршруту Москва — Ницца — Москва. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пассажиры отменённого поезда могут сдать билеты без взимания дополнительной платы и сборов.

Данный маршрут РЖД курсировал один раз в неделю, отправляясь из Москвы по четвергам, а из Ниццы — по воскресеньям. Его путь к французскому средиземноморью пролегал по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. До Бреста следовал прицепной вагон. В четверг 5 марта московский вокзал не покинет первый после введения запрета поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, минтранс России в конце февраля ввёл временный запрет на движение поездов между Москвой и Ниццей в связи с обострением эпидемиологической обстановки в Италии. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

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