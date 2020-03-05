Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $8,3 млрд на борьбу с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что американский Сенат одобрит законопроект уже 5 марта и отправит его на подпись президенту США Дональду Трампу. После этого администрация Трампа получит $8,3 млрд из бюджета на борьбу с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в США 11 человек скончались от COVID-19. Общее число зараженных коронавирусом нового типа на территории Соединенных Штатов составляет 149 человек.

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