Любляна, , 00:35 — REGNUM Первый пациент с заболеванием COVID-19 зарегистрирован на территории Словении, заявил журналистам исполняющий обязанности главы минздрава страны Алеш Шабедер 4 марта, сообщает Reuters.

Пациент прибыл в Словению из Марокко через Италию и, почувствовав недомогание, самостоятельно обратился за медпомощью. В настоящее время он помещен в инфекционное отделение клинического центра словенской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта первый случай коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Польше.

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