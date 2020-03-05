Стокгольм, , 07:37 — REGNUM В Швеции распространенность лишнего веса и ожирения продолжает увеличиваться в большинстве возрастных групп. Наиболее резкий рост зафиксирован среди детей. Это показала новая статистика, подготовленная Агентством общественного здравоохранения Швеции. Данные были опубликованы в преддверии Всемирного дня борьбы с ожирением. Об этом 4 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Согласно опубликованным данным, доля лиц с лишним весом или ожирением среди взрослого населения удвоилась с 1980-х годов, и сегодня половина всех взрослых в Швеции имеют избыточный вес или страдают ожирением. Новые данные из Агентства общественного здравоохранения Швеции показывают аналогичное увеличение среди школьников 11,13 и 15 лет. Даже у учеников младших классов наблюдается рост. Так, сегодня более чем каждый пятый ребенок 6−9 лет имеет лишний вес или страдает от ожирения.

«Среди школьников старших классов ожирение увеличилось в четыре раза с 1990-х годов. Это тревожное событие, так как мы знаем, что ожирение увеличивает риск плохого здоровья. Кроме того, страдания от ожирения в детском возрасте увеличивают риск подобных проблем во взрослом возрасте», — заявила Лена Ханссон, исследователь Управления общественного здравоохранения Швеции.