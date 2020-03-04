Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Число погибших в результате заболевания коронавирусом достигло 11 человек в США. Об этом 4 марта сообщило агентство Associated Press.

Десять заболевших умерло в штате Вашингтон, ещё один — в штате Калифорния. Управление здравоохранения штата Вашингтон сообщило, что на территории штата выявлено 39 заболевших.

Всего в стране насчитывается 80 заболевших коронавирусом без учёта новых выявленных случаев в штате Вашингтон. В стране принят ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в общеобразовательных учреждениях преподавателям предписано пропагандировать повседневные стратегии профилактики заболеваний. К ним относятся в том числе соблюдение гигиены и рекомендаций медиков по профилактике коронавируса.

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