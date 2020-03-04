Москва, , 23:37 — REGNUM Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что резонансное заявление протоиерея Дмитрия Смирнова об образовании девочек было вырвано журналистами из контекста. Об этом он написал 4 марта в своём Telegram-канале.

«Сегодня медийное искажение его слов (читай: журналистская интерпретация) перешло границы… Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен «хайп», но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая её в фарс», — призвал Легойда.

Он отметил, что «с какими-то акцентами» в выступлении Дмитрия Смирнова «можно спорить», но из него никак не следовало, что протоиерей призвал не отдавать девочек в школу.

Легойда указал на то, что далее священнослужитель рассуждал о преимуществе семейного образования по сравнению со школьным, высказывая мнение, что оно, в частности, позволит девочке стать хорошей матерью, однако многими это не было принято во внимание.

Напомним, ранее сегодня председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» рассказал о женщине, которая не стала отдавать свою дочь в школу, а оставила её дома, чтобы та помогала ей с новорожденным ребёнком.

«Это же важнее — семилеточку научить обходиться с ребёнком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать?» — заявил при этом Смирнов.

Он выразил уверенность, что современная школа учит зависти, скверным словам, хамству учителям и другим негативным вещам. «А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь», — отметил протоиерей.

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