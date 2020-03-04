Астрахань, , 23:22 — REGNUM Заместитель директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, чиновница подписала акты о приёмке выполненных работ с заведомо ложными сведениями, хотя знала, что подрядчик выполнил не все требования контракта. Подрядчику за это выплатили более 4,1 миллиона рублей, из которых более 380 тысяч было похищено и израсходовано директором строительной фирмы в личных целях.

Также был выявлен аналогичный факт злоупотребления полномочиями при подписании контракта с другой фирмой — на сумму более 3,2 миллиона рублей.