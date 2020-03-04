Багдад, , 23:17 — REGNUM Два человека стали жертвами вируса COVID-19 в Ираке, сообщает 4 марта Mawazin News.

Как отмечают в иракском минздраве, от заболевания, вызванного вирусом, скончалась женщина. У неё, как сообщили врачи, в анамнезе было тяжёлое иммунное заболевание.

Смерть этой женщины — первый летальный исход от уханьского коронавируса в Багдаде и второй — в целом по стране.

Напомним, первый в Ираке случай летального исхода от COVID-19 зафиксирован 4 марта на территории Иракского Курдистана. Скончался пожилой проповедник.

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