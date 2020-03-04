Осло, , 23:59 — REGNUM До 56 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в Норвегии. Об этом 4 марта сообщил ряд СМИ Норвегии со ссылкой на Институт общественного здравоохранения страны.

На пресс-конференции по коронавирусу выступила руководитель отделения в Институте общественного здравоохранения Лина Волд. По её словам, за сутки в стране новым коронавирусом заразились 23 человека. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 56 человек.

Все заразившиеся находятся на домашнем карантине, тяжёлых случаев заболевания нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Норвегии был задержан круизный лайнер AIDAaura, на борту которого находятся 1200 пассажиров, из-за подозрения на заболевание коронавирусом у двух граждан Германии.

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