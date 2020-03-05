Стокгольм, , 07:39 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса Европарламент принял решение временно закрыть свои двери для посетителей. Однако, как выяснилось, эти ограничения касаются не всех. Так, несмотря на риск распространения инфекции, Грета Тунберг сможет нанести запланированный визит в Европарламент, где она выступит с речью о новом Законе о климате, который будет рассматриваться парламентом. В открытом письме Грета Тунберг и еще 34 молодых активиста высказали мнение о том, что новый закон принесет больше вреда, чем пользы. Об этом 4 марта сообщило шведское издание Expressen.

Известие о том, что для Греты Тунберг сделали исключение, в то время как двери парламента закрыты для всех остальных посетителей, вызвало негодование у некоторых политиков.

«Внешние посетители, прибывшие сюда со всего мира, не могут войти в здание Европарламента, однако Грета Тунберг имеет такую возможность. Как мы объясним это нашим остальным посетителям и гостям?» — заявил представитель либеральной партии Бельгии Хильде Ваутманс.

Недовольство выразил и другой либеральный политик, гражданка Эстонии Яна Тоом; она заявила что «Европарламент это не место для двойной морали». Критически в отношении исключения для Греты Тунберг высказался представитель австрийской правой партии Роман Хайдер, заявивший, что факт допуска шведской активистки в здание парламента совершено неприемлем.

Председатель Европарламента в свою очередь отметил, что исключение будет сделано для посетителей, которые были приглашены в качестве выступающих. Это касается Греты Тунберг, а также 2-х других внешних спикеров, приглашенных в парламент.